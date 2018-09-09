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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Yörük kültürü düğünlerde yaşatılıyor İzle

Yörük kültürü düğünlerde yaşatılıyor İzle

Gelin damat atla yürümeleri

Davul Zurna 

-Vatandaşları eşlik etmesi
-Davul zurna ile oynanması
-Detaylar
-Damat gelin röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir damat, gelin alma etkinliğini ata binerek gerçekleştirdi. Hayatlarını birleştiren İbrahim ile Neslihan Yılmaz çifti, yörük kültüründe bulunan atla gelin geleneğine hayat verdi. Atla Esenköy Mahallesi’ndeki kız evinden gelini alan damat Yılmaz, Karaçulha Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Yılmaz çiftine davul zurna eşliğinde çok sayıda vatandaş da eşlik etti. Genç çifte eşlik edenler yol boyunca çalan şarkılar eşliğinde oyun oynadı. Bazı vatandaşlar gelin alma anını görüntülerken, bazıları da selfie yaptı. Gazetecilere açıklama yapan İbrahim Yılmaz, “Günümüzde gelin almalarının arabayla yapılıyor. Bizim aslımız neslimiz yörük. İleride çocuklarıma da anlatacağız bugünü. Biz başlattık. Kültürümüzün yaşatılmasını istiyorum. Aslımız neslimiz yörük. Dedelerimizde at vardı, ben de de var. Bu geleneğin yaşatılması için gelin almayı bu şekilde yaptık.” dedi.
Gelin Neslihan Yılmaz da kendisi için sürpriz olduğunu ilk kez ata bindiğini söyledi.

Ata binerken biraz korktuğunu, daha sonra heyecanının yatıştığını belirten Yılmaz, kendisine böyle bir an yaşattığı için eşine teşekkür etti.
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