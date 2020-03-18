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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

Hatay Yörük Dernekleri Başkanı Ali Atvur’un konuşması

Şehit Can Güvenliği İdlib Sınır Kapısı 

-Mehterandan genel ve detay görüntüler
-Vatandaşlardan genel görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da Yörük dernekleri bir araya gelerek Yayladağı sınır kapısında mehteran ile barış harekatına destek verdi. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Yörük dernekleri bir araya gelerek barış harekatına destek verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın desteğini alan dernekler Yayladağı sınır kapısında toplanan Yörük dernekleri mehteran ile İdlib’de bulunan Türk askerlerine moral verirken şehitleri de andılar. Etkinlikte açıklamada bulunan Hatay Yörük Dernekleri Başkanı Ali Atvur,” Biz bin yıl önce Müslüman Türkler olarak buraya gelmiş olsak da ondan çok önceleri dahi biz buralardaydık. Bizim ana vatanımız ana kökenimiz buralardır. Dünden buradaydık, bugünde buradayız, yarında burada olacağız. Terk etmeyeceğiz. Türk askerimiz topraklarımızın ötesinde kendi insanlarına bomba yağdıran huzuru bozan bir eşkıya devlete karşı huzuru sağlamak, onların can güvenliği sağlamak ve barış için gitmiştir. Barış için giden insanlarımıza silah çekilmiştir, biz bunu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.
(CNK-
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