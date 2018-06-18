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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yörük Ana: 'Askerimiz Kandil’e Türk bayrağı dikerse bir kurban daha keseceğim' Haberi

Yörük Ana: 'Askerimiz Kandil’e Türk bayrağı dikerse bir kurban daha keseceğim' Haberi

Türkmen şöleninin yapıldığı alandan görüntüler kıl çadırlar ve kalabalık

Terörle Mücadele Kalaba Alabalık Akkale Feraset 

-Yörük Ana'nın konuşması
-MHP Osmaniye Milletvekil Doç.Dr. Ruhi Ersoy’un konuşması
-Milletvekili Ersoy tarafından plaket verilmesi
-Şölenden genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) - Yörük Ana: "Askerimiz Kandil’e Türk bayrağı dikerse bir kurban daha keseceğim"- Osmaniye’de düzenlenen Türkmen Yörük şöleninde Zeytin Dalı Harekatı'nın sembol ismi Yörük Ana’ya plaket verildi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yörük Türkmen Şöleni'nde, Suriye’ye giden Mehmetçiğe kurban keserek Zeytin Dalı Harekatı'nın sembol isimlerinden olan ve Yörük Ana olarak tanınan Döndü Deveci’ye MHP Osmaniye Milletvekil Doç.Dr. Ruhi Ersoy tarafından plaket verildi.
Deveci, "Askerimiz Kandil’e Türk bayrağı dikerse bir kurban daha keseceğim” dedi.
Saçıkara Yörükleri Derneği’nin organize ettiği Toprakkale Yörük Türkmen Şöleninin bu yıl 3’üncüsü yapıldı. Toprakkale Yüksek Uluğ Stadyumu’nda yapılan şölen develer ve mehteranla yapılan sembolik göç yürüyüşü ile başladı.
Stadyum içerisinde kurulan Yörük kıl çadırlarında Yörük ve Türkmenlerin yöresel yiyecekleri konuklara ikram edildi. Hatay’da Yörük çadırında yaşayan ve Zeytin Dalı Harekatına katılmak üzere Afrin’e giden Türk askerine kurban kesip dua eden ve Yörük Ana olarak harekatın sembol isimlerinden olan Döndü Deveci’de Toprakkale Yörük Türkmen Şöleni'ne katıldı.
Yörük Ana, şölende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe kurban kestiği o anları anlatıp, “Tankların sesini duydum. Oğluma dedim ki oğlum şu arabaya bir mal atalım gidelim bir kurban keselim bir yemek yapayım dedim. Gittik kurbanı kestik. Askerlere de yavrum kuzularım sağ sağlim gidip gelin ayağınıza taş değmesin dedim. Askerimiz Kandile de bayrak dikerse bir kurban daha keseceğim” dedi.
Törende Yörük Ana'ya plaket veren MHP Osmaniye Milletvekil Doç.Dr. Ruhi Ersoy ise “Söze gerek yok milli feraset bu. Yörük Ana, Afrin’e terörle mücadeleye giden Türk askerine bu manevi desteği verirken birileri orada ne işim var dedi.
Kastettiğim milli feraset bu. Bende bugünün anısına kabul buyurursa Yörük Anamızın askerlerin alnına kan çalarken çekilmiş fotoğrafını plaket olarak hazırladık takdim ediyorum” dedi.
Bu yılın Yörük Ağası seçilen Op. Dr. Melikşah Topalhan ise kendisine verilen görev ve sorumluluktan dolayı çok heyecanlı olduğu söyledi.

Topalhan, "Değerlerimizi yaşatan bir organizasyonda bulunmaktan şeref duyuyorum. Ben bu toprakların çocuğum. Bu topraklarda yaşayan bir birey olarak sorumluluklarım var. Bunun bilincinde işimi yapmaya çalışıyorum. Herkesi de şölenimize bekliyoruz" diye konuştu.
Saçıkara Yörükleri Derneği Başkanı Kemal Karalar, Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Demirci, belediye meclis üyeleri, partilerin ilçe başkanları ve emeği geçenlere teşekkür etti. (SLÇ-
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