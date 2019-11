Yorgun mermi cinayetine müebbet

- Bursa'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve lazer teknolojisi ile tespit edilen O.K. hakkında 'kasten adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay 07.06.2019 tarihinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Mülayim Öztürk isimli vatandaş, kahvede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet ederek, aynı saatlerde Ulu Camii önünde Eren Barış Yüksel isimli genç de, yine nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Öztürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, birbirine yakın, ama ayrı iki bölgede meydana gelen olayın aynı kişi tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde durdu. Mermileri incelemeye gönderen ekipler, iki merminin de uyuştuğunu fark edince olayın failinin peşine düştü. 48 saatte yaklaşık 300 kişiyle görüşüp, 108 güvenlik kamerasını inceleyen cinayet ekipleri, aynı zamanda lazer teknolojisi de kullanarak zanlının izini buldu. Olay yerinin yaklaşık bin metre yukarısında bulunan Mollaarap Mahallesi'nde bulunan ve O.K'ye ait olduğu belirlenen evden ateş edildiğini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalara başladı.

Evine operasyon yapılan O.K. yanında arkadaşları U.E. ve S.Ç. ile birlikte gözaltına alınırken, şahsın evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

O.K. ifadesinde, öldürme kasdı olmadığını, arkadaşının intihar haberini aldığı için çok üzgün olduğu için ateş ettiğini söyledi.



O.K'nin ifadesinde, "Ben olay günü arkadaşımın intihar ettiğini öğrendim. Çok üzüldüm. Üzüntüyle evde bulunan silahımla havaya ateş ettim. Maksadım birilerini öldürmek değildi. Sadece biraz acım hafiflesin diye yaptım. Böyle bir şeye sebep olduğum için üzgünüm" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulanlardan Keskin'in kız arkadaşı da, "Olay günü O.K.'ye bir telefon geldi. Lavaboya giden O.K., çok üzgün olduğu için evden dışarı yönelttiği silahı ile 3-4 el ateş etti. Evin önünde yunus polislerini görünce, Ozan dışarıya çıkıp, görüştü ve içeriye girdi" dedi.

Arkadaşı Uğur E. ise, "Mutfakta bulunduğum sırada, saat 14.00-14.30 civarında Ozan'ın kız arkadaşı yanıma gelerek, Ozan'ın ağlamaklı olarak arkadaşının öldüğünü söylediğini, ardından da balkona çıkarak tabancayla ateş ettiğini söyledi" şeklinde konuştu.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Ergün Gündüz tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ozan Keskin'in, kız arkadaşıyla oturduğu sırada bir arkadaşının vefat ettiğini öğrendiği bunun üzerine de Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi'ndeki evinin balkonundan havaya doğru 5 el ateş ettiği anlatılan iddianamede, "Namlunun uçundan çıkan mermilerden biri çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'e diğeri de Atatürk Caddesinde yürüyen Eren Barış Yüksel'e isabet etti. Polis ekibi tarafından Ozan Keskin'in motosikletinden ele geçirilen tabancasından atılan ve ölen Hastürk ile yaralı Yüksel'den alınan mermilerin 9 minimetre çapında olması tespit edildi" denildi. İddianamede tutuklu Ozan Keskin hakkında Milayim Hastürk'ü öldürmek suçundan müebbet, Eren Barış Yüksel'i yaralamak suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



