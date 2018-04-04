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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yorgun düşen Tarihi Saat Kulesi onarılacak

Yorgun düşen Tarihi Saat Kulesi onarılacak

Tarihi Saat Kulesi görüntüleri

Restorasyon Allah 

-Detay
-Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın açıklamaları

( YOZGAT -ÖZEL-HD) YOZGAT

- Yozgat’ta kent meydanında 110 yıldır zamanı gösteren ve zamanla yorgun düştüğü için sık sık duran Tarihi Saat Kulesi onarılacak. Yozgat’ın tarihi simgelerinden biri olan Saat Kulesinde onarım çalışmaları Anıtlar Kurulunun onayından sonra başlayacak. 1900’lü yılların başında dönemin Belediye Başkanı Tevfikizade Ahmet Bey’in zamanında yaptırılan tarihi yapının gelecek nesillere aktarılması için onarımını Yozgat Belediyesi üstlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Tarihi Saat Kulesi’nin Yozgat’ın simgelerinden ve en önemli kültür değerlerinden birisi olduğunu belirtip, “Saat Kulesi’nde zaman içerisinde tabi ki yıpranmalar var. İnşallah hazırlayacağımız restorasyon projesiyle bu yıpranmaların etkisini en aza indirmiş olacağız. Saat Kulemizi elden geçireceğiz. Şu anda Saat Kulesi ile ilgili olarak röleve projeleri hazırlanıyor. Anıtlar onayından sonra Saat Kulemizin onarımına başlayacağız. Yıllara dayanarak bu güne kadar gelen Saat Kulemizi geleceğe daha güvenli bir şekilde taşımış olacağız” dedi.

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