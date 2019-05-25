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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi

Yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi

Evde düzenlenen operasyon

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-Zeyna'nın arama yapması
-Tepki vermesi
-Eroin poşetleri

( VAN ) VAN

- Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi bir evde yaptığı aramada yorganların içerisinde saklanmış 81 kilo 535 gram eroin ele geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir ikamette; Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; yatak ve yorganların altına gizlenmiş vaziyette bulunan poşetler içerisinde; 161 paket halinde toplam 81 kilo 535 gram eroin maddesi ile 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili S.Ş. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.
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