Yöresel yemekler hünerli elleriyle gelire dönüştü - DİYARBAKIR Haberi
- Elif Aykaç dükkanında müşterilere yemek hazırlarken - Elif Aykaç ile röportaj - Müşterilerden Çiğdem Çiçek ile röportaj - İlçede esnaf Halis Bozyel ile röportajDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın tarihi Sur ilçesinde terör saldırıları sonucu iş yerini kapatmak zorunda kalan Elif Aykaç, açtığı restoranda yaptığı yöresel yemekleri gelire dönüştürdü.Üç çocuk annesi Elif Aykaç'ın, kentte sağlanan huzur ortamının ardından açtığı restoranda yaptığı yöresel yemekler beğeni topluyor.Aykaç, "Elif'in Mutfağı" adını verdiği iş yerinde kızı ve iki kadın çalışanıyla müşterilerine mumbar, sarma, güveç, kavurma, kürdan kebabı ile hizmet veriyor.Aykaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur'daki terör saldırılarından önce işlettiği kafede günlük 8 bin liralık ciro yaptığını, terör saldırılarının başlamasıyla iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirterek, terör olaylarının sona ermesinden sonra yöresel ev yemeklerinin yapıldığı iş yerini açtığını söyledi.
Kadın olarak zorluklarla mücadele etmeyi sevdiğini, çocukken polis olmak isteğini ancak bu olmadığı için kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele ettiğini anlatan Aykaç, şöyle konuştu:"Girişimcilik belgesi alarak Sur'da bir kafe açtım. Kafem güzel işliyordu. Olaylardan dolayı kafeyi kapatmak zorunda kaldım. Bir yıl evde oturdum. Bir şey yapamadım. Çok maddi zarar gördüm. Yemek yapmayı sevdiğim için ev yemekleri yapılan iş yeri açtım. Yemeklerim beğeniliyor. Kadınlara önerim, kendi ayakları üzerinde dursunlar. Bu çok güzel bir şey. Yemeklerim beğeniliyor. Burayı restoran gibi değil bir evin mutfağı gibi yaptım. Gelen müşteri mutfakta nasıl yemek yaptığımı görebiliyor. Müşterilerim yemek yediklerinde 'kendi evimizin mutfağında gibi oturuyoruz gibi hissediyoruz' diyor. Bu da bizim için mutluluk."İleride işini büyütmek ve daha çok kişiyi istihdam etmek istediğini aktaran Aykaç, "Bir hayalim var. Cumhurbaşkanımızla tanışmak, onu burada ağırlamak ve yemeklerimi ikram etmek istiyorum. İnşallah bu hayalim gerçekleşir. Bir lider olarak onu seviyorum. Çok güzel şeyler yaptı. Kadınlara her konuda destek oldu." diye konuştu. Annesine açtığı iş yerinde destek olan Deniz Aykaç da annesinden yemek yapmayı öğrendiğini anlatarak, girişimciliğinden dolayı annesini takdir ettiğini dile getirdi.