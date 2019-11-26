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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak

Yöresel lezzet 'Çorti' nin tanıtımı yapılmazsa unutulacak

- Çorti bidonlarından detay

İçmeli Belediye Başkanı Allah Festival Yerli Tohum 

- - çortinin bardağa doldurulması
- - genel detaylar
- - lahananın doğranması
- -genel detaylar
- - çiftçi cünety uçkun röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muşlu vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve uzun yıllardır sürdürülmekte olan Çorti geleneğini festivale dönüştürmek istiyor. Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Cüneyt Uçkun, atadan kalma lahanadan yapılan Çorti lezzetini yaşatmaya çalışıyor. Lahana, su, şeker, nohut, tuz, maya ve limondan yapılan Çorti, bir haftalık fermantasyon sürecinin ardından yemeye hazır hale geliyor. Çorti festivali düzenlemek istediğini ifade eden Uçkun, yetkililerden destek bekliyor. 100 yıllık geçmişi olan bir Çorti kültürleri olduğunu ifade eden Cüneyt Uçkun, Muş denince akla Çorti geldiğini söyledi.

Çorti’nin kışlık gıda olduğunu kaydeden Uçkun, “Bu yüz yıllardan beri var. Özellikle Çorti bizlere aittir. Bizim lahanalarımıza ait. Kendi lahanamız olmazsa Çorti olmaz. Başka şehirlerde de lahana var, ama kendi ektiğimiz lahana olmazsa Çorti olmaz. Muş’un bir kültürüdür bu. Bu lahanalar yerli tohumdan üretiliyor. Yaklaşık olarak 150 yıldır bu lahana tohumu devam ediyor. Çorti, her sofrada bulunur. Şu anki nesil bunu unutmaya yüz tutmuş. Benim de amacım kültürümüzü öldürmemektir, yaşatmaktır. Çortinin 3 çeşidi vardır. İçmelik, köftelik ve bir tandırda kemikle pişirileni vardır. Bunu özellikle içmelik kullanıyoruz. Aroması çok güzel. İnşallah belediye başkanından olsun, üniversiteden, valimizden bir festival desteği alacağım. Onların desteklerini bekliyorum” dedi.

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