Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler - KÜTAHYA Haberi
- Yöresel Kıyafetli kadınların sandığa gidişi - Oy Kullanması - Kadınlarla röportaj - Köy muhtarı Yılmaz Gürsoy ile röportajKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi renkli görüntülere sahne oldu.Fındıcak köyünde yaşayan Yörük vatandaşların, oy kullanmaya giderken giydikleri kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu.Sabah saatlerinden itibaren oy verme işlemleri için 32 haneli Fındıcak köyü halkı, asırlardır kullandıkları geleneksel kıyafetleriyle sandık başına gitti.Kullanılmayan okul binasında kurulan sandıkta oy kullanan vatandaşların giydiği renkli kıyafetler ilgi odağı oldu.Köy muhtarı Yılmaz Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel değerlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Kültürel değerlere sahip çıkan, değerlerimizi yaşayan nadir köylerden birisiyiz. Bu seçimlerde yöresel kıyafetlerimizi giyerek gittik. Seçimler ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.