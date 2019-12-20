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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi

Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi

cenazeye katılanlar

Hastane Kabristan Cenaze Cenaze Namazı 

-tabuttan ve fotoğraftan detay
-röportaj
-cenaze namazı
-taziyelerin kabulü
-detaylar

( BALIKESİR )- Vasiyeti üzerine Bandırma’ya defnedildi BALIKESİR

- İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden yönetmen Tunç Başaran, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.
81 yaşında vefat eden Tunç Başaran'ın cenazesi, dün İstanbul Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi.
Bandırma Haydar Çavuş Camii'ndeki cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. cenazeye Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı.
Başaran, ilçe kabristanına defnedildi.
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