Yönetmen cinayeti davasında savcı ‘haksız tahrik’ indirimi istedi



- Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Şile’deki evinde öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirten savcı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un 10 Aralık 2017 tarihinde Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin 19 yaşındaki Osman A.'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan sanığın sette tanıştıkları ve görüşmeye başladıkları anlatıldı. Suç tarihinde buluşarak Şile’ye gittikleri, maktulün evine giderek alkol aldıkları, sanığın savunmasına göre, alkol alıp eşcinsel ilişkiye girdikleri, maktulün evin kapısını kilitlediği sanığın da maktul ile girmiş olduğu eşcinsel davranışlar sonrası duyduğu pişmanlık, öfke ile maktule sopa ve bıçakla saldırarak onu darp ederek öldürdüğü belirtildi. “Canavarca hisle işlendiği yönünde yeterli delil yok” Sanığın maktülün cüzdanı, telefonu, saati ve aracını alarak olay yerinden kaçtığının anlatıldığı mütalaada, eylemin canavarca hisle işlendiği yönünde mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı kaydedildi. Savcı, toplamda 28 yıl hapsini istedi Savcı mütalaasında, sanık Osman A.’nın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık hakkında ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. “Öldürmek gibi bir kastım yoktu” Mütalaaya ilişkin son savunması sorulan sanık, “Ben bir erkek olarak bir erkek tarafından bana yönelen cinsel saldırıyı engelledim. Benim adam öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile figüran Osman A.'nın dizi çekiminde tanıştıkları, olay tarihinde birlikte Şile’ye gittikleri ve bir restaurantta yemek yiyip alkol aldıktan sonra maktulün evine geçtikleri anlatıldı. Sanığın ifadesine göre maktulün cinsel yakınlaşmada bulunmak istediğini söylediği kaydedilirken, sanığın tiksinme duygusu ile bir eline beyzbol sopasını aldığı, diğer eline ise mutfak tezgahından ekmek bıçağını aldığı belirtildi. Maktulün sırt üstü uzandığı sırada elindeki bıçağı maktulün göğüs kısmına sapladığı vurgulandı. İddianamede, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "gece vakti silahla nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

