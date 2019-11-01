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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yönetici bakış açısıyla sağlık için spor, spor için sağlığı dinlediler İzle

Yönetici bakış açısıyla sağlık için spor, spor için sağlığı dinlediler İzle

konferanstan görüntü

Çekiliş Ercek Konferans Öğrenciler Bakış Açısı 

-röportajlar
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı tarafından “Sağlık için spor, spor için sağlık: Yönetici bakış açısıyla” konulu seminer düzenledi.
Seminerde Mistral Fitness Spa Genel Müdürü Mert Üstüner ve Mistral Fitness Spa İş Geliştirme Uzmanı Göktuğ Kılıç deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı’nın düzenlediği “Sağlık için spor, spor için sağlık: Yönetici bakış açısıyla” konulu seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mistral Fitness Spa Genel Müdürü Mert Üstüner ve Mistral Fitness Spa İş Geliştirme Uzmanı Göktuğ Kılıç öğrencilerle interaktif bir seminer gerçekleştirdi. Sağlık ve spor alanlarına yönetici bakış açısıyla mercek tutan öğrenciler, etkinlik sonunda yapılan çekilişle de çeşitli hediyeler kazandı.İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı Başkanı Aykut Aksu, “Sağlıklı yaşama yönetici bakış açısıyla öğrencilerimize yönelik bir konferans düzenliyoruz. İlk etkinliğimizde sektördeki yetkili kişileri öğrencilerle buluşturduk. Seminerimiz tüm öğrencilerimize açık olmakla birlikte ağırlıklı olarak Spor Yönetimi Programı, Lojistik Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi'nde okuyan öğrencilerimiz seminere katılım sağladı. Bu etkinliğin ardından öğrencilerimize çeşitli spor tesisleri gezdirilecek. Öğrencilerimizin sektörü okul içinde değil sahada görmelerini sağlıyoruz” dedi.
Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Dilek Amcaoğlu ise “Etkinliğimizde iki ayrı yöneticimiz gelip öğrencilerimizi bilgilendirdi. Öğrenciler bu etkinlikte sporun önemini, bir spor tesisinin nasıl olması gerektiğini ve bu salonda kimlerin istihdam edildiğini dinlediler. Bu seminer tüm öğrencilere açık bir şekilde düzenlendi" diye konuştu.

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