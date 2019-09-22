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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yön levhalarını tahrip eden kişiler aranıyor - ORDU

Yön levhalarını tahrip eden kişiler aranıyor - ORDU

- Tahrip edilen levha Yön levhalarını tahrip eden kişiler aranıyor - Ordu 'da yön levhalarını kurşunlayarak tahrip eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyorORDU (AA) - Ordu 'da yollardaki yön levhalarına zarar veren kişi ya da kişiler aranıyor.Alınan bilgiye göre, Mesudiye ilçesindeki bazı mahalleleri gösteren yön levhalarına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.Açılan ateş sonucu üzerlerindeki yazıların neredeyse tamamı okunmayacak şekilde tahrip olan levhalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.Öte yandan yetkililer, levhalara zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akalan 

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