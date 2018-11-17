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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Yolvermez sokak, oy vermez sokak olacak”...Giresun'da Yolvermez Sokak sakinleri sokaklarına doğalgaz gelmemesine tepki gösterdi Haberi

'Yolvermez sokak, oy vermez sokak olacak”...Giresun'da Yolvermez Sokak sakinleri sokaklarına doğalgaz gelmemesine tepki gösterdi Haberi

SOKAKTAN DETAY

Doğalgaz Dar Sokaklar Yerel Seçim 

-VATANDAŞLARDAN DETAY
-VATANDAŞLARLA RÖPORTAJ

( GİRESUN ) "Yolvermez sokak, oy vermez sokak olacak”...Giresun'da Yolvermez Sokak sakinleri sokaklarına doğalgaz gelmemesine tepki gösterdi- Giresun’da sokaklarına doğalgaz gelmeyen vatandaşlar seçime kadar sokaklarına doğalgaz gelmezse sandığa gitmeyi düşünmüyor GİRESUN

- Giresun’da sokaklarına doğalgaz gelmeyen Yolvermez Sokak sakinleri, sorunlarına çözüm bulmak ve yaklaşan yerel seçim öncesi dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu. Sokak sakinleri “Bize doğalgaz sürprizi yapmayanlar, seçimde sürprizi bizden beklesin”, “Yolvermez'i oy vermez yapmayın” yazılı pankart hazırlayarak sokağın girişine astı. Giresun’da Hacısiyam Mahallesi Yolvermez Sokak sakinleri mahallelerinde bir tek kendi sokaklarında doğalgaz olmadığını ifade ederek bu tepkilerini astıkları pankartla dile getirdi. Mahalle sakinlerinden İsmet Küçükbayrak “Mahallemizin neredeyse bir çok yerinde doğalgaz var. Hatta bizim bir üst ve alt sokağımızda da doğalgaz kullanılıyor. Ancak ne yazıkki iki doğalgaz kullanan sokağın arasındaki bizim sokak yıllardır doğalgaz bekliyor. Bu konuda yapılan müracaatlara sonuç alamayınca biz de tepkimizi böyle dile getirdik. Mademki biz hizmette yok sayılıyoruz kimse de yüzlerce hanenin, binlerce nüfusun yaşadığı sokağımızdan oy beklemesin. Seçim öncesi doğalgaz çalışması başlamazsa sokak sakinleri olarak sandığa gitmeme kararı aldık” ifadelerini kullandı.
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