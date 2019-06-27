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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolunu kaybeden yavru ayı doğaya bırakıldı - GÜMÜŞHANE Haberi

Yolunu kaybeden yavru ayı doğaya bırakıldı - GÜMÜŞHANE Haberi

- Yolunu kaybeden yavru ayıdan detaylar - Vatandaşların yavru ayıya ilgisiYolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı - Gümüşhane 'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda yolunu kaybeden boz ayı yavrusu, Gümüşhane DKMP ekiplerince doğaya bırakılarak annesiyle buluşturulduGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu. Gümüşhane 'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı'na giden ziyaretçiler, yol kenarında boz ayı yavrusu ile karşılaştı.Boz ayıyı ilgiyle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğü (DKMP) ekipleri, alana geldi.Ekipler, yavruyu yol kenarından alıp annesine kavuşması için yeniden ormanlık alana bıraktı.Hayvanı takip eden ve nöbet tutan ekiplerin, anne ayının yavrusunu geç saatlerde almasının ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Gana Ormanlı Ziyaretçiler Ayı Yavrusu Irak 

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