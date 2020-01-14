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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Kaza yerinin çekilmesi

İlk Müdahale Polis Jandarma Cenaze Ticari Araç 

-Aracın çekilmesi
-Ekiplerin çalışmasının çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kazada yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkisinde Salih C. idaresindeki 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Vardar’a çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaya Hikmet Vardar, yaklaşık 20 metre savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet Vardar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında jandarma ekipleri ve bölge trafik polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemenin ardından bir süre kapalı kalan Kastamonu-Taşköprü karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Hikmet Vardar’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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