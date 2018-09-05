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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobil ve sürücünün görüntüsü

Tahkikat Kırmızı Işık Şahit Yaşlı Adam 

-ambulans ve vatandaşların görüntüsü
-yaralı yayanın görüntüsü
-kazazede yayanın otomobil camında kalan şapka ve gözlüğünün görüntüsü

( BURSA )- Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, kazada ölen Hüseyin Kuşlu’nun şapkası ile gözlüğü otomobilin kırılan camının arasına sıkıştı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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