Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bu kez bisikletli çarptı İzle

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bu kez bisikletli çarptı İzle

Yayaya çarpan bisikletli

İlk Müdahale Hastane Polis Merkezi Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Yayanın yerde yatması
-Sağlık ekiplerinin yaralıyı hastaneye kaldırması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Trafik polisleri yerde yatan yaralının elini tutarak moral verdi İSTANBUL

- Beşiktaş’ta seyir halindeki bisiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralanan yaya olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı’nda meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Beşiktaş Caddesi’nden Barbaros Bulvarı’na seyir halinde olan bir bisikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen kaza nedeniyle bölgeye trafik polisleri de intikal etti. Trafik polislerinin, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralının elini bir an olsun bırakmadıkları görüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yere düşerek yaralanan yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yayaya çarparak yaralanmasına sebebiyet veren bisiklet sürücüsü ise trafik ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı