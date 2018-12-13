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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptı

Yaşlı kadına yardım edilmesi

Yaşlı Kadın Hastane En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 

-112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Yaşlı kadının kaldırılması

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Keçiören İlçesi 494. Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 06 RG 477 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan yaşlı kadının yardımına koşarak 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı kadına müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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