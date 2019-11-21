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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı

Olay yerinden görüntüler

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Güzergah Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Dolmuşun kaldırılma anı
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da yolun karşısına geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafiğin en işlek olduğu caddelerden birisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın güzergahı kullanan dolmuşlardan birisinin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun altına sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadının acı çektiğini gören vatandaşlar durumun kötüleşmemesi için sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden dolmuşu kaldırarak yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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