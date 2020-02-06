Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıp kaçtı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı. Yaya Süleyman Karafilik (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yayaya çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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