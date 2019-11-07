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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

polis ekipleri

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden görüntü
-sağlık ekipleri
-yaralı çocuğun ambulansta görüntüsü
-detay görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan 8. sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. yönetimindeki 52 EJ 338 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrenci Eşref Arda K.’ya çarptı. Kazada yaralanan öğrenci olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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