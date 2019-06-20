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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlere otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlere otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

-güvenlik kamerası-

Küçük Kız Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Kaza anı
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Olay yerinden detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı. 2 kardeşin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Çirişhane Mahallesi Etibank Cadde’si üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasnee Elabbud Elcunid (7) ve kardeşine, Güler Oktay idaresindeki 34 RE 6110 plakalı özel araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hasnee ağır yaralandı, kardeşi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde abla kardeşe yolun karşısına geçerken araba çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ekipleri ve polise haber verdi. Yerde yatan ve ağır yaralı olan Hasnee Elabbud Elcunid’e sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu ağır olan küçük kız ve ablası Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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