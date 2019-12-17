Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü

-KADINA ÇARPAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

-KAZA YERİNDEN DETAYLAR

-KAZA YAPAN SÜRÜCÜ FATİH DİNÇ İLE RÖP.



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mudanya Bursa yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kadından birine Fatih Dinç'in kullandığı 33 ABC 047 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce öteye fırladı. Kazayı gören arkadaşlarının müdahale ettiği kadın olay yerine çağrılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.



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