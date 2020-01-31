Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otobüs böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otobüs böyle çarptı

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Er Kadın Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri 

-kaza anı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden gelip Doğu Garajı'na girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen Emel Aşık'ı fark etmeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel Aşık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı