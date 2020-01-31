Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otobüs böyle çarptı

-kaza anı



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden gelip Doğu Garajı'na girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen Emel Aşık'ı fark etmeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel Aşık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



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