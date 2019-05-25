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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tır böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tır böyle çarptı

Kaza anı

( ZONGULDAK )- Yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu ZONGULDAK

Genç Kız Bild Kamera Yolcu Otobüsü Üniversite Öğrencisi 


- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünden inerek karşıya geçmeye çalışan genç kız, tırın çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunda yolcu otobüsünden inen üniversite öğrencisi Serap Kaya'ya (19) karşıya geçmeye çalışırken bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından darbe alan genç kız, ambulansla önce Devrek Devlet Hastanesine, ardından da Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
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