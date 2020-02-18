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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun öldüğü kaza kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun öldüğü kaza kamerada

-güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-kaza anı

( ŞANLIURFA )- Otomobilin yayaya çarpıp kaçtığı kaza anı kameraya yansıdı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil olay yerinden kaçarken, kaza anı kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Harran karayolunun Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Ömer Kılıç'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç ağır yaralanırken çocuğa çarpan sürücü ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadıYoldan geçen bir sürücü yaralı çocuğu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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