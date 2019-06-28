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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı: 1 ölü

Olay yerinden görüntüler

Polis Cenaze Sağlık Ekipleri 

-ambulans ve yerdeki ceset
-olay yerine şerit çekilmesi
-detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 09.15 sıralarında M.Y. (26) yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki İman El Hammut’a çarptı. Hammut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri gönderildi. İman El Hammut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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