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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı Video

Olay yeri görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Çalışan Anne 

-Görüntü mail ile geçiliyor

( ORDU )- Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiler. Kaza, Samsun-Ordu karayolu sahil mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip yolun karşısında geçmekte olan anne Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin’e çarptı. Kazada ağır yaralan anne - kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastanelere sevk edildiler. Anne Saniye Tezin(42) özel hastanede, kızı Nisa Nur Tezin(7) ise Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınırken olayı duyan anne ve kızın yakınları hastanelere akın ettiler.
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