Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ağır yaralı Haberi

-Kasa yapan araçtan görüntü

-Kaza yapan adamın polisler tartından alınması

-Polislerin hortumla yolu yıkaması

-Kaza fotoğrafları görüntüye eklenecek

-Detaylar



( İSTANBUL ) -- yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı İSTANBUL



- Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ağır yaralanırken, yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşlarındaki adam Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bulvar üzerinden Zincirlikuyu istikametine seyir eden araç sürücüsü karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan adam kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansa bindirerek Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. “Polis ekipleri yolu hortumla yıkadı” Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, yaralı hastaneye kaldırıldıktan sonra kaza yapan aracı yoldan kaldırdı. Daha sonra ise polis ekipleri ellerine aldıkları hortumla yoldaki kanları temizledi. Kanların temizlenmesinden sonra yolun trafiğe açılmasıyla trafik normale döndü. (ÖY-

