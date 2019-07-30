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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı Haberi

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı Haberi

Olay yerinden görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

Yaşlı Kadın En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 


- Bartın Çaydüzü mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Çaydüzü mahallesi, Çayırlar mevkinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rahime K. isimli yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının tedavi için Karabük’e sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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