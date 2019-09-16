Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam trenin altında kalarak can verdi

- -Yolcu treninden detay

- -kalabalık vatandaşlardan detay

- -Olay yerine gelen trafik polislerinden detay

- -Yaşlı adamın şapkası ve ayakabısından detay

- -Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

- - Mahalle sakinlerinden İsmail Pınar röportaj

- -Olay yerine gelen AFAD ekiplerinden detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı adam trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre olay Batman merkez Huzur Mahallesi Doğuş Caddesinde yaşandı. 70 yaşındaki Hüseyin Kündeş hemzemin geçitten geçmek isterken trenin altına kaldı. Metrelerce sürüklenen Kündeş feci şekilde can verdi. Mahalle sakinlerinden İsmail Pınar “Gecen yıl aynı noktada bir çocuğu yine tren altına aldı ve yine aynı yerde yine yaşlı bir adamı tren ezdi geçti. Tren hız limiti 100’ün üzerindedir. Tren rayların yapılan istinat duvarı yapılmış ama müttehit yarıda bırakmış. 70 yaşındaki yaşlı adam yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kalıyor. Bu yerde ne hem zemin geçit bulunmamaktadır. Tren çok suratli geliyor suratlı gelen trenin önünde kimse duramaz. Tren rayların karşısında okul bulunmakta günde 300 öğrenci velisi çocukları ile birlikte tren rayların üstünden okula gidiyorlar. Bu büyük bir sorundur bu sorun çözülmesi lazımdır. Batman bütün yetkililerine sesleniyorum ya bu sorunu çözün yada biz tren rayların üstünde oturma eylemi yapıp bu tren burada hizmet yapmayacaktır” dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OA-AKK-Y)

