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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı:1 ölü

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı:1 ölü

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Tahkikat 

-Yaralının hastaneye kaldırılması
-Vatandaşların ilk müdahalesi

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza, Çat yolu üzerinde yer alan atlama kulelerini önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafasına darbe alan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde refüj ve yol temizliği yapan belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 112 ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
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