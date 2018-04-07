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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa minibüs çarptı...Kaza anı kamerada İzle

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa minibüs çarptı...Kaza anı kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Kaza anı
-vatandaşların yardıma koşması
-detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta servis yolu üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan servis yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek isteyen yayaya, minibüs çarptı. Güvenlik kameralarının görüntülediği kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Necip Fazı Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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