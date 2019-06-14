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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi olduğu öğrenildi

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi olduğu öğrenildi

kaza arşivi

( İSTANBUL )- 74 yaşındaki BJK Kongre Üyesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti İSTANBUL

Hastane Baros Ağır Yaralı Yaşlı Adam 


- Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama otomobil çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baysal'a çarpan sürücünün ise isminin Adnan A. olduğu tespit edildi. (ÖY-
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