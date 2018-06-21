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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Video

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Video

Olay yerinden görüntüler

Cenaze Trafik Kazası Belediye Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Gene ve detay

( İSTANBUL )- Eyüpsultan’da trafik kazası:1 ölü İSTANBUL

- İstanbul

Eyüpsultan Edirnekapı’da bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada belediye otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası cenaze Adli Tıp Kurumu aracıyla morga kaldırıldı. Olay saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi ile Savaklar Caddesinin birleştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinden yolu karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Özçelepi (38) yolda seyir halinde olan Gündekin Hızır kontrolünde 32 Hat numaralı Cevatpaşa Eminönü seferini yapan belediye otobüsünün altında kaldı. Belediye otobüsünün yolcunun üzerinden geçtikten sonra büyük bir gürültü çıkması üzerine yolcu ve belediye otobüsü sürücü araçtan inince durumu fark etti. Aşağı inen sürücü ve yolcular gördükleri karşısında şoka uğrarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri sokağı her iki yönden güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekipleri vatandaşın üzerinde yaptıkları inceleme sonrası Hüseyin Özçelepi’nin cansız bedeni Eyüpsultan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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