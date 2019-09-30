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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

- Kaza yerinden detaylar

Cenaze Cenaze Aracı Yaşlı Adam 

- - Asım Koçak’ın cansız bedeninden detaylar
- - Ekiplerin incelemelerinden detaylar
- - Asım Koçak’a çarpan tırdan detaylar
- - Tırın parçalanan ön tarafından detaylar
- - Asım Koçak’ın cansız bedeninin cenaze aracına yüklenmesi

( MANİSA )- Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama tır çarptı MANİSA

- Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye T.Ç. idaresindeki 34 HK 4102 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak’a (76), çarptı. Çarpmanın etkisiyle Asım Koçak yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Asım Koçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle tırın ön tarafının parçalanması dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından Koçak’ın cansız bedeni Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü T.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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