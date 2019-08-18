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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

-kaza yerinden ve araçtan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Cenaze Yaya Geçidi 


- Antalya'nan Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kıyak’ın kullandığı 01 D 3395 plakalı otomobil, Manavgat Kızılot Mahallesinde yaya geçidine 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Doğmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Doğmuş’un cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. (ak)
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