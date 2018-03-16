Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza yapan sürücü Ömer Yazıcı’nın polise kazayı anlatması

Polis Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Trol 

-Birol Gündoğdu’nun cansız bedeni
-Sağlık ekiplerinin Gündoğdu’nun üzerini örtmesi
-Kaza yapan otomobil
-Otomobilin patlayan camı
-Polisin olay yerini emniyet şeridi içine alması
-Polisin Gündoğdu’nun üzerinde kimlik olup olmadığını kontrol etmesi
-Kazanın yaşandığı yol
-Gündoğdu’nun yakınlarının sinir krizi geçirmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Huzurevi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y. (50) idaresindeki 67 SN 510 plakalı otomobil Alaplı istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu’ya (38) çarptı. Kaza yerinden çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri fırlayan kaporta ustası Birol Gündoğdu için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gündoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yapan sürücü ise Gündoğdu’nun bariyerlerin üzerinden atlayıp koşarak karşıya geçmeye çalışırken kendisini fark edemediğini ve ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Polis kaza yapan sürücüyü gözaltına alarak karakola götürdü. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Gündoğdu’nun yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gündoğdu’nun cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı