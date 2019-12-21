Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti İzle

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti İzle

Sağlık ekiplerinin çalışmasından

Polis Adli Tıp 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından
-Olay yerinden
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Şehir Hastanesi yakınında karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, gece geç saatlerde Ankara’nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Ankara Şehir Hastanesi sapağında meydana geldi. Z.S. idaresindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil bulvar üzerinde Bilkent istikametinde ilerlerken karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan 58 yaşındaki adam yerde hareketsiz kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Z.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken talihsiz adamın cansız bedeni de adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı