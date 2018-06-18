Yolun karşısına geçerken boğuluyordu

-Çocuğu gören vatandaşın yardım etmek için yanına gelmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih'te dün etkili olan sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, sulara kapıldı. Bir süre sürüklenen çocuk, tekrar kalkarak yoluna devam etti. O anlar kameralara yansıdı. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış, ilginç görüntüler oluşturdu. Aksaray Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, az daha boğuluyordu. Yanında bir başka çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, bir anda suya düştü. Dereye dönen yolda bir süre sürüklenen çocuk, daha sonra doğrularak kalkmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

