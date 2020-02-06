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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçerken araç çarptı, eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu

Yolun karşısına geçerken araç çarptı, eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu

olay yerinde midibüs ve yerde yatan maktul

Polis Yolcu Midibüsü Olay Yeri İnceleme Cenaze Bild 

-polisin incelme yapması
-trafiğin aksaması
-ölen kadının kocasının telefonla konuşması ve ağlaması
-ölen kadının oğlunun gelmesi ve snir krizi geçirmesi ağlaması polisin sakinleştirmeye çalışması
-cenazenin kaldırılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçen bir kadın midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Belen-İskenderun karayolu battı çıktı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülcan Türkmen’e (58), Belen istikametinden gelmekte olan E.A. yönetimindeki 31 BB 8505 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Gülcan Türkmen olay yerinde yaşamını yitirirken midibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Polis olay yeri incelemesi yaparken kazayı haber alarak gelen Gülcan Türkmen'in eşi Metin ve oğlu Mehmet gözyaşlarına boğuldu. Annesinin yerde üzeri kapalı halde yattığını gören oğlunu polisler güçlükle sakinleştirebildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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