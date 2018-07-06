Yolu trafiğe kapatan dolmuşçular gözaltına alındı Haberi

-Eylemcilerin gözaltına alınışı

-Olay yerinden görüntü

-Eylem görüntüleri



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent'te bir grup dolmuşçu yeni verilen hatları protesto için yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri yaşanan gerginlik sırasında bazı eylemcileri gözaltına aldı. Yenimahalle İlçesi Hipodrum Caddesi'nde toplanan bir grup dolmuş şoförü verilen yeni hatları protesto etmek için caddeyi ulaşıma kapattı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri uyarılara rağmen caddeyi trafiğe açmayan eylemcileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Polis ekiplerine direnen eylemciler ise gözaltına alındı.

