Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolu trafiğe kapatan dolmuşçular gözaltına alındı Haberi

Yolu trafiğe kapatan dolmuşçular gözaltına alındı Haberi

Polis ekiplerini müdahalesi

Biber Gazı Polis Protesto Polis Ekipleri 

-Eylemcilerin gözaltına alınışı
-Olay yerinden görüntü
-Eylem görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te bir grup dolmuşçu yeni verilen hatları protesto için yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri yaşanan gerginlik sırasında bazı eylemcileri gözaltına aldı. Yenimahalle İlçesi Hipodrum Caddesi'nde toplanan bir grup dolmuş şoförü verilen yeni hatları protesto etmek için caddeyi ulaşıma kapattı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri uyarılara rağmen caddeyi trafiğe açmayan eylemcileri biber gazı kullanarak dağıttı.
Polis ekiplerine direnen eylemciler ise gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı