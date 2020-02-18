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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Yolu kardan kapanan mahallede fenalaşan çocuk 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - VAN İzle

Yolu kardan kapanan mahallede fenalaşan çocuk 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - VAN İzle



: - Ekiplerin karla kaplı yolda ilerlemesi - 12 yaşındaki İsa Oğuzhan'a müdahalesi Van 'da yolu kardan kapanan mahallede fenalaşan çocuk 3 saatte hastaneye ulaştırıldıVAN (AA) - Van 'ın Tuşba ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermişler Mahallesinde rahatsızlanan 12 yaşındaki İsa Oğuzhan'ı olumsuz hava şartları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.Bölgeye yönlendirilen UMKE ekipleri ile ambulansın kar ve tipi nedeniyle ilerleyememesi üzerine karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açılan mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, 3 saat süren çalışma sonucu Oğuzhan'ı YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürdü.Hasta yakınları, UMKE, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Hastane Karla Mücadele Sağlık Ekipleri 

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