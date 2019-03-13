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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yolu kapatmak isteyen polise otomobil çarptı - KONYA İzle

Yolu kapatmak isteyen polise otomobil çarptı - KONYA İzle

- Ambulansın hastaneye girişi - Yaralı polisin indirilmesi - Yaralı polisin arkadaşlarına kendine ne olduğunu sorması - Olay yerindeki polise çarpan otomobil KONYA (AA) - Konya 'da bir aracı durdurmak için yolu kapatmaya çalışırken başka bir otomobilin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsiz anonsuyla plakası verilen bir aracı durdurmak için Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'ne çıktı.Yolu kapatmaya çalışan Taşdemir'e, Mehmet S. idaresindeki 42 KK 044 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan Taşdemir, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Taşdemir, ambulanstan indirildiği sırada meslektaşlarına "Bana ne oldu?" diye sordu.Taşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü Mehmet S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Hastane Polis Merkezi 

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