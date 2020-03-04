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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli yolları aşıp yaylalara ulaşıyor

Yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli yolları aşıp yaylalara ulaşıyor

Göçebelerin patika yolda sürüyle ilerlemesi,

Güzergah Kamera Ölüm Tehlikesi 

-Genel detay,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te Ilısu Barajı’nın su tutması ile birlikte göçerlerin yolu su altında kaldı. Patika yolları kullanmak zorunda kalan göçerler, ölüm tehlikesi altında yaylalara ulaşmaya çalışıyor. Ilısu Barajı’nın su tutması sonrasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan Siirt eski Eruh karayolu sular altında kaldı. Göçebelerin geçiş yollarının su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, tehlikeli yollardan yaylalara uluşmaya çalıştı. Göçerlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
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