Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Eylül 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Yollarda son durum nasıl? Trafik hangi noktalarda sıkışıyor Haberi

Yollarda son durum nasıl? Trafik hangi noktalarda sıkışıyor Haberi

Tatilcilerin İstanbul ' a dönüşü erken başladı! İstanbul'da trafik durumu...

Avrupa Kurban Bayramı Çamlıca Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi 


Kurban bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. 10 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler özellikle Çamlıca gişelerinde trafiğe takıldı. Şu sıralarda İstanbul genelinde trafik durumu yüzde 27 olarak gözükse de ilerleyen saatlerde ve yarın oldukça yoğunlaşması bekleniyor.

Kurban bayramı iznini İstanbul dışında geçiren tatilciler, bayramın üçüncü gününde dönmeye başlayınca Çamlıca Gişelerinde yoğunluk oluştu.

Kurban bayramı tatilinin memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirmek isteyen İstanbullular, erken dönüşe geçince ana yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.

Bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyen İstanbullular nedeniyle yarın itibariyle beklenen araç trafiği Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde erken başlarken, Çamlıca Gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.Erken dönen tatilciler trafik sürprizi ile karşılaşırken, Çamlıca Gişelerde yoğunluğun gittikçe arttığı görülüyor.

Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın bitimine bir gün kala tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisiyle yolun iki şeride daraldığı kesimlerinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği gözlendi.

Otoyolun İstanbul-Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Ulaşımın aksamaması için trafik ekiplerinin aralıksız olarak yol kontrollerini sürdürdüğü güzergahta yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.


İlgili Foto Galeriler
Sturm Graz - Fenerbahçe Maçının En Güzel FotoğraflarıSturm Graz - Fenerbahçe Maçının En Güzel Fotoğrafları
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Konyaspor - Başakşehir Maçından En Güzel KarelerKonyaspor - Başakşehir Maçından En Güzel Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Osmanlıspor - Olympiakos Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarOsmanlıspor - Olympiakos Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Fenerbahçe - Krasnador Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Krasnador Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı