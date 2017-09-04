Yollarda son durum nasıl? Trafik hangi noktalarda sıkışıyor Haberi



Kurban bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. 10 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler özellikle Çamlıca gişelerinde trafiğe takıldı. Şu sıralarda İstanbul genelinde trafik durumu yüzde 27 olarak gözükse de ilerleyen saatlerde ve yarın oldukça yoğunlaşması bekleniyor.



Kurban bayramı iznini İstanbul dışında geçiren tatilciler, bayramın üçüncü gününde dönmeye başlayınca Çamlıca Gişelerinde yoğunluk oluştu.



Kurban bayramı tatilinin memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirmek isteyen İstanbullular, erken dönüşe geçince ana yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.



Bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyen İstanbullular nedeniyle yarın itibariyle beklenen araç trafiği Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde erken başlarken, Çamlıca Gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.Erken dönen tatilciler trafik sürprizi ile karşılaşırken, Çamlıca Gişelerde yoğunluğun gittikçe arttığı görülüyor.



Tatilciler dönüş yolunda



Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın bitimine bir gün kala tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.



Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisiyle yolun iki şeride daraldığı kesimlerinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.



Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği gözlendi.



Otoyolun İstanbul-Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.



Ulaşımın aksamaması için trafik ekiplerinin aralıksız olarak yol kontrollerini sürdürdüğü güzergahta yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.





