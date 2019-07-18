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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yollar göle döndü, sel suları otomobilleri yuttu Haberi

Yollar göle döndü, sel suları otomobilleri yuttu Haberi

-Su üzerinde sürüklenen otomobillerden görüntüler

Sağanak Yağış Uttu 

--Vatandaşın otomobilini tutmaya çalışması
--Selin vurduğu yollardan görüntüler

( DÜZCE )- Selin sürüklediği otomobilini böyle tutmaya çalıştı- Sele kapılan araçların sürüklenme anı vatandaşlar tarafından görüntülendi DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında göle dönen yollarda araçlar adata yüzdü. Bir vatandaş sele kapılan otomobilini tutmaya çalışırken, bir otomobil ise deniz kenarına kadar sürüklendi. Düzce’de etkili olan yoğun sağanak yağış hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış, kent merkezinde derelerin taşması ile sel ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde sel sonrasında yollar adeta göle döndü. Birçok otomobil selde sürüklendi. Bir vatandaş, selde sürüklenen otomobilini tutmaya çalışırken, birçok araç ise su üzerinde metrelerce sürüklendi. Sele kapılan bir otomobil ise deniz kenarına kadar sürüklendi. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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