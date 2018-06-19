Yoldan geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı - OSMANİYE
- Kaza yerinden görüntüler - Vatandaşların çocuğa gölge yapması - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi - Yaralının ambulansa konulmasıYoldan geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı - Kazanın ardından yardım için gelenler, yaralıyı sıcak havadan korumak için vücutlarıyla gölge yapmaya çalıştıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ömer Tembel yönetimindeki 42 NB 357 plakalı otomobil, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Kurt'a (16) çarptı.Kaza sonucu yaralanan çocuğun yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Kazanın ardından yardım için gelenler, yaralıyı sıcak havadan korumak için ambulans gelene kadar vücutlarıyla gölge yapmaya çalıştı.Yapılan yardım çağrısı üzerine 112 Acil Sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.