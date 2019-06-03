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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yoldan geçenler karpuzları topladı... Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı, yol karpuz tarlasına döndü

Yoldan geçenler karpuzları topladı... Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı, yol karpuz tarlasına döndü

temizlik ekiplerinden görüntü

Karayolları Direksiyon Trol 

-vatandaşlar karpuzları alırken görüntü,
-detaylar
-yola saçılan karpuzlar foto

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- Çorum’da seyir halinde iken orta refüje çarpan tırın kapağının açılması sonucu dorsede bulunan karpuzlar yola saçıldı. Edinilen bilgilere göre, Ordu’ya karpuz yüklediği öğrenilen Şükrü Demir yönetimindeki tır, Çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle tırın kapakları açıldı. Yola dökülen karpuzlar Çevreyolunu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının da aksamasına neden oldu. Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun bir kısmı kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı. Trafik ise uzun süre tali bir yoldan kontrollü olarak sağlandı. Bazı vatandaşların ise yol kenarındaki karpuzları alarak götürdükleri görüldü.
Yol, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (MMY-BÖ)
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